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Грушко: США разрабатывают оружие с функциями ядерного 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
США разрабатывают класс вооружений, способный выполнять функции ядерного оружия. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Порог применения ядерного оружия снижают обновленные американские ядерные и военные стратегии, которые предельно размывают черту между сценариями, в которых возможно применение ядерного оружия, а где нет, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о высказываниях генсека НАТО о снижении порога применения ядерного оружия из-за российских ракет в Европе. — Мы видим, что США приступают к созданию целого класса вооружений, способных выполнять конвенциальными средствами функции ядерного оружия. К этому стоит добавить модернизацию размещенных в Европе бомб свободного падения путем повышения их точности и понижения мощности — то есть придания им функций не оружия возмездия, а оружия театра военных действий".
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Политика , Армия , Войска , Оружие , США , Александр Грушко , НАТО , ИТАР-ТАСС
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