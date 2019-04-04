Грушко: США разрабатывают оружие с функциями ядерного 

США разрабатывают класс вооружений, способный выполнять функции ядерного оружия. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Порог применения ядерного оружия снижают обновленные американские ядерные и военные стратегии, которые предельно размывают черту между сценариями, в которых возможно применение ядерного оружия, а где нет, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о высказываниях генсека НАТО о снижении порога применения ядерного оружия из-за российских ракет в Европе. — Мы видим, что США приступают к созданию целого класса вооружений, способных выполнять конвенциальными средствами функции ядерного оружия. К этому стоит добавить модернизацию размещенных в Европе бомб свободного падения путем повышения их точности и понижения мощности — то есть придания им функций не оружия возмездия, а оружия театра военных действий".