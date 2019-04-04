МИД: НАТО подталкивает Киев к новым провокациям

Заявления постоянного представителя США при НАТО Кейа Бейли Хатчисона по Керченскому проливу подталкивают Киев к новым провокациям. Об этом заявили в четверг в МИД России в связи с 70-летием Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее представитель США заявил, что альянс планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

"После милитаризации северо-востока Европы, ранее спокойного в военном отношении, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге, — отметили в дипведомстве. — Усиливаются все компоненты — воздушный, наземный и морской".