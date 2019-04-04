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МИД: НАТО усиливает ядерную риторику 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Страны НАТО усиливают ядерный компонент на военных учениях. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
«Мы видим, что в последнее время и страны НАТО усиливают ядерный компонент в учениях, проводимых как альянсом в целом, так и отдельными его странами», — цитирует РИА Новости дипломата.
Как указал Грушко, к таким учениям присоединяются стратегические бомбардировщики США.
«Они совершают полёты в зонах, крайне чувствительных для интересов безопасности России. Буквально несколько дней назад B-52 барражировали над Балтийским морем», — добавил он.
По его словам, увеличивается число учений, который предусматривают «задействование ядерного оружия».
«Мы видим также усиление так называемой ядерной риторики. Но, как обычно, это всё делается «под шумок» о так называемой российской угрозе и разного рода домыслов о том, что Россия якобы понижает ядерный порог», — добавил он.
Ранее Грушко заявлял, что новые программы вооружения НАТО выстраиваются по схемам холодной войны, а ответные меры России на них будут симметричными.
15 марта самолёт В-52 ВВС США, как заявляли в Минобороны России, совершил пролёт с включённым транспондером над водами Балтийского моря.
RT на русском: последние новости
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Политика , Армия , Войска , Александр Грушко , Министерство обороны , МИД , НАТО , РИА Новости
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