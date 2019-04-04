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После дня рождения: Дворкович вернулся на Родину 

Рамблер + ещё 2 3 минуты назад
Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, отпраздновав день рождения за рубежом, вернулся в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Ранее собеседник агентства опроверг информацию о том, что Дворкович собирался отмечать праздник в Москве, куда специально пригласили экс-министра Михаил Абызов, задержанного по прилёту в столицу. По данным СМИ, 24 марта сопредседатель «Сколково» находился в Сан-Марино, где провёл встречи с с президентом шахматной федерации Сан-Марино Иваном Табарини и президентом Олимпийского комитета Примо Джарди. Позже улетел в Италию праздновать день рождение.
«Аркадий Владимирович вернулся 30 марта в Москву, и уже с понедельника проводит рабочие встречи и совещания», — подчеркнул источник РИА Новости.
По его словам, 13 апреля Дворкович планирует выступить диктором в рамках международной акции «Тотальный диктант», которая состоится в Инновационном центре «Сколково» в третий раз.
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Политика , Москва
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