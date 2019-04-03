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«Наслаждаюсь его искусством по телевизору»: Лавров о Зеленском 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
Фото: ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров признался, что не знаком лично с лидером первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским, но наслаждается «его искусством».
«Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
Владимир Зеленский — основатель «Студии Квартал 95», занимающейся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Среди проектов студии: программы «Вечерний квартал», «Хорошие шутки», «Рассмеши комика», «Танцы со звездами», «Песня года»; телесериалы и фильмы «За двумя зайцами», «Сваты» (7 сезонов), «8 лучших свиданий», «Любовь в большом городе-3» и «Слуга народа».
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.
Комментарии13
Политика , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости
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