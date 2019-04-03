«Нашелся»: Дворкович вернулся в Россию

СМИ рассказали о возвращении Дворковича в Россию

Ранее пресс-служба «Сколково» сообщала, что бывший вице-премьер намерен вернуться в Россию 30 марта.

27 марта стало известно, что Дворкович направил поручительство за бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова , арестованного по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.

СМИ «потеряли» Дворковича после ареста Михаила Абызова. Некоторые источники сообщали, что Абызова, постоянно проживающего за границей, перед арестом «выманили» в Москву на празднования дня рождения Дворковича. Эта информация позже была опровергнута представителями и Абызова, и Дворковича. Так, последние заявили, что бывшего вице-премьера в день задержания экс-министра не было в России.