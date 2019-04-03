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Захарова пошутила о «молящемся утром Путину» Порошенко 

Рамблер + ещё 8 19 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что украинским властям придется говорить с президентом России Владимиром Путиным.
«У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится, он из дома не выходит», — написала Захарова в Facebook.
Ранее Порошенко заявил, что Украине «так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами» придется говорить с Россией, которую будет представлять не «Максим Галкин или Евгений Петросян, а, так, чтобы вы знали на всякий случай, — Владимир Путин».
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. Первое место по итогам голосования занял Владимир Зеленский — бывший участник КВН, актер, шоумен, глава компании по производству телеконтента «Студия Квартал 95».
Политика , Видео , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Евгений Петросян , Владимир Путин , Максим Галкин , МИД
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