Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что украинским властям придется говорить с президентом России Владимиром Путиным.
«У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится, он из дома не выходит», — написала Захарова в Facebook.
Ранее Порошенко заявил, что Украине «так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами» придется говорить с Россией, которую будет представлять не «Максим Галкин или Евгений Петросян, а, так, чтобы вы знали на всякий случай, — Владимир Путин».
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. Первое место по итогам голосования занял Владимир Зеленский — бывший участник КВН, актер, шоумен, глава компании по производству телеконтента «Студия Квартал 95».