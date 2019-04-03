В НАТО рассказали о готовящемся «пакете мер» в Черном море

НАТО планирует одобрить новый антироссийский «пакет мер» для обеспечения безопасности прохода украинских судов в Черном море. Решение об этом может быть принято уже на встрече глав МИД альянса, которая стартует 3 апреля в Вашингтоне. Правда, Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО накануне встречи был обеспокоен отнюдь не Украиной : он снова напомнил о своем главном требовании — увеличить расходы на оборону.

НАТО собирается принять «пакет мер» по обеспечению безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря, заявила на брифинге для иностранных журналистов постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон:

«Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море»,

Болгарии и Грузии. При этом она добавила, что меры должны обеспечить «чувство безопасности» не только для Украины, но и для других стран черноморского региона — Румынии

Соответствующие решения НАТО станут реакцией альянса на задержание Россией украинских судов, предпринявших попытку незаконно войти в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

«Пакет мер» будет рассматриваться на встрече глав МИД стран НАТО, которая пройдет 3-4 апреля в Вашингтоне.

В заявлении американского Госдепа отмечается, что в ходе переговоров стороны также обсудят инцидент в Солсбери и события в Крыму

Министры обсудят «весь спектр угроз со стороны России», говорится в послании.

Накануне встречи глав МИД стран НАТО президент США Дональд Трамп провел переговоры с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом , который 3 апреля также должен обратиться с посланием к конгрессу.

Как отмечает американская пресса, несмотря на обмен любезностями, Трамп вновь напомнил о своем главном требовании, которое давно стало камнем преткновения в диалоге президента США с другими странами-членами альянса, — доведении оборонных расходов до 2% ВВП.

«Соединенные Штаты платят за очень большую долю НАТО, непропорционально большую долю. Но отношения с НАТО были очень хорошими, отношения с генеральным секретарем были выдающимися, и я думаю, что был достигнут огромный прогресс», — заявил Трамп на встрече со Столтенбергом в Белом доме.

В недавно опубликованном ежегодном докладе НАТО отмечается, что действительного увеличения вклада на общую оборону до 2% от национального ВВП достигли только шесть стран — Греция, Польша, Великобритания и три страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония). А в Канаде в 2018 году расходы на оборону и вовсе упали на 11%.

К 2024 году, говорится в докладе, 24 из 29 членов НАТО собираются направить более 20% от своих оборонных бюджетов на нужды модернизации и НИОКР для своих армий.

В общей сложности начиная с 2016 года европейские союзники и Канада потратили более $41 млрд на нужды обороны.

Кроме военных расходов, руководители европейских стран-членов НАТО продолжат вырабатывать меры «противодействия России», о чем ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео. Большая часть этих мер вызвана ситуацией на Украине.

Однако существует вероятность, что главы МИД альянса не придут к общему знаменателю, поскольку как раз ситуация на Украине до окончания выборов остается неопределенной.

Второй тур президентского голосования в этой стране назначен на 21 апреля.

К слову, вопрос членства Украины в НАТО является значимым элементом предвыборной программы как действующего президента Украины Петра Порошенко , так и лидера первого тура голосования Владимира Зеленского . Хотя последний полагает, что по этому вопросу стране необходим референдум. При этом Порошенко ставит себе в заслугу значительную активизацию контактов с альянсом на фоне конфликта в Донбассе.

Наиболее интенсивные связи в этом направлении — с США. В начале марта из проекта бюджета Госдепартамента на 2020 год стало известно, что Вашингтон планирует выделить больше денег на военную помощь Украине и Грузии.

Всего на «программы противодействия России» планируют потратить $661 млн Кроме того, Вашингтон может принять решение о продаже Киеву новых наименований систем противовоздушной и прибрежной обороны, а также дополнительного количества переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, рассказал ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер

Также на днях в порт Одессы прибыли два корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария».

В Москве, в свою очередь, отмечают возросшую активность альянса вдоль российских границ. По словам замруководителя Совбеза Михаила Попова, за последние два года численность военных «первоочередного задействования» альянса выросла в 1,6 раза, с 25 до 40 тыс. человек.

В беседе с «Красной звездой» Попов отметил, что в Прибалтике развернуты «усиленные батальонные тактические группы», численность которых может достигать тысячи человек. Он также напомнил, что в последнее время военнослужащие НАТО чаще проходят боевую подготовку в «непосредственной близости» от границ России.