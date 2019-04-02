Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией

Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией

Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Срок полномочий президента истекает в 2020 году.

Токаев заявил в интервью газете "Коммерсант", что Россия является надежным стратегическим партнером и добрым соседом Казахстана, который "согласно известной пословице, ближе любого родственника". Он отметил, что между странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается сотрудничество во всех сферах, практически не существует вопросов, которые бы не находили своего решения в ходе постоянного конструктивного диалога.

"По мнению Казахстана, благополучие обоих государств во многом зависит от того, будут ли сохранены сложившиеся связи между народами. Сможем ли мы вместе укрепить позитивный потенциал экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а имеющиеся связи превратить в широкомасштабное сотрудничество, в интенсивную межгосударственную кооперацию", — сказал Токаев.

По его словам, Россию и Казахстан "связывает очень многое, неразрывное в своей основе: многовековая общая история, единое по сути культурное и духовное пространство, неразрывные экономические связи, самая протяженная в мире граница".

"Мы должны беречь дружбу наших народов. В этом состоит моя обязанность как второго президента Казахстана", — отметил он.

Президент также напомнил, что лидеры двух стран ранее неоднократно подчеркивали, что сотрудничество Казахстана и России — эталон межгосударственных отношений.