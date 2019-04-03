Набросок соглашения Черчилля и Сталина о разделе Европы впервые покажут публике

Набросок соглашения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и экс-лидера СССР Иосифа Сталина о разделе Европы впервые покажут общественности. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, речь идет о документе, на котором политики изобразили предполагаемую карту Европы после окончания Второй мировой войны. Речь идет о таких странах, как Венгрия, Болгария, Югославия и Румыния.

В материале говорится, что набросок соглашения был составлен в октябре 1944 года во время встречи двух лидеров в Кремле.

Уточняется, что документ будет показан на выставке "Холодная война в Британии" в Национальном архиве.

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