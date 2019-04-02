В Госдепе пообещали «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море

Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне примут пакет мер в ответ на действия России в Черном море, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента "Пакет мер в Черном море — это часть нашего ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в этом регионе. Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере. Я не хочу забегать вперед министров, но по итогам будет пакет мер в Черном море", — сказал он. Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.