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В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН 

РИА Новости + ещё 21 2 часа назад
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава ООН после слов главы государства о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования представляет угрозу эстонскому языку и культуре.
"Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд — суд истории. Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", — написал Чернышов в письме генеральному секретарю ООН, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
Депутат заявил, что возмущён позицией Кальюлайд, заявившей, что русский язык в системе школьного образования представляет угрозу эстонскому языку и культуре. Политик также отметил, что Эстония "и так проиграла санкционную войну с Россией — добываемую в этой стране кильку, некогда так популярную в РФ, больше не пропускают через границу".
"Но президенту этого небольшого государства такой ответ, видимо, не кажется достаточно адекватным, и унижения русскоговорящих граждан продолжаются. В связи с этим, убеждён, полноценной мерой будет введение санкций ООН в отношении Эстонии", — заключил парламентарий.
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН — за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.
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Комментарии8
Политика , Видео , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , Антониу Гутерреш , Генассамблея ООН , Совбез ООН , ООН , Госдума , ЛДПР , РИА Новости , Эстония
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