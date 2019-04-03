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В Кремле готовятся к встрече Путина и президента Эстонии 

РИА Новости + ещё 14 6 часов назад
Фото: РИА Новости
РФ получила запрос Эстонии о проведении встречи лидеров двух стран и готовится к переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да. Мы получили соответствующий запрос. Такая встреча сейчас планируется и готовится", — сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики.
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Политика , Прибалтика , Дмитрий Песков , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , Эстония
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