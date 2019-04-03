В Кремле готовятся к встрече Путина и президента Эстонии

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РФ получила запрос Эстонии о проведении встречи лидеров двух стран и готовится к переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "Да. Мы получили соответствующий запрос. Такая встреча сейчас планируется и готовится", — сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным , российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен". Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики.