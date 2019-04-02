Подмосковный депутат, чья жена ради съёмок клипа перекрыла МКАД, решил уйти из «Единой России»

«Я разочарован сложившейся ситуацией и принял решение на время уйти от политической составляющей в своей деятельности, чтобы больше времени заниматься реальными делами, а не риторикой», — пояснил RT Яковлев.

Из заявлений политика следует, что в ближайшем будущем он займётся общественной работой по благоустройству городской среды и пока не готов анонсировать конкретные планы по продолжению политической карьеры.

«Однако это не меняет моего желания делать город и жизнь людей лучше, поэтому я не исключаю своего участия в предстоящих выборных циклах», — отметил он.

Алексей Яковлев был избран депутатом городского поселения Щелково в 2014 году. Являлся членом двух комиссий: по муниципальной собственности, ЖКХ и экологии, а также по бюджету и планово-экономической политике.

В конце прошлого года Московская областная дума приняла закон о преобразовании Щёлковского района в городской округ, вследствие чего депутатский корпус был расформирован.

В октябре певица Оксана Яковлева частично перекрыла движение на МКАД ради съёмок клипа.

Суд оштрафовал её на 20 тыс. рублей.