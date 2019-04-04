Сирию от НАТО спасла Россия

США 4 апреля 1949 года был подписан договор о создании Организации Североатлантического договора — НАТО (North Atlantic Treaty Organization — NATO). Её целью стала защита Европы от советского влияния. Этот «трансатлантический форум» предназначался для проведения союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая их безопасность.

За 70 лет своего существования альянс пережил семь этапов расширения, и к настоящему времени в его рядах насчитывается 29 государств. Несмотря на распад СССР в 1991 году, организация не прекратила существования, а наоборот, нарастила масштабы своего влияния и расширила сферы своих интересов… О том, что представляет собой НАТО сегодня и в каком направлении она развивается, нам рассказал научный директор Германо-российского форума, германский политолог Александр Рар

— Александр Глебович, что НАТО сегодня означает для Европы? Сохранил ли альянс своё предназначение, каким его представляли в годы холодной войны?

— Главным изменением является то, что НАТО была избрана для консолидации новой Европы после окончания холодной войны. Она помогла решить немецкий вопрос после 1991 года. Это объединение Германии и создание гарантий, чтобы ФРГ больше не стала тем государством, которым она являлась в годы Второй мировой войны. Но главной ошибкой НАТО с исторической точки зрения стало то, что организация не захотела решать не менее важную задачу — российский вопрос. На мой взгляд, НАТО должна была создать условия для стабильного развития и процветания Европы, в которую гармонично вписалась бы Россия , в том числе, возможно, и в НАТО.

— Почему её допустили?

— В годы холодной войны НАТО была исключительно военным блоком. Можно сказать, что это был оборонительный блок, потому что он защищал Запад от коммунистической угрозы, как тогда виделось. Это был союз государств с общими стратегическими интересами в сфере безопасности. А в 1991 году она переродилась в нечто другое — союз отстаивания «общих ценностей». На этой почве развилась идеология либерализма, которую НАТО начала активно продвигать и претворять в жизнь. России в ней места не было.

Ливии, Помимо защиты государств-членов, организация перешла к активному продвижению своих интересов, идеологии и либеральных ценностей на территориях стран, как это было в Ираке Сирии и других странах. Из оборонительного союза она превратилась в наступательный. Взять хотя бы войну на Балканах. Да и в Сирию с удовольствием пошла бы, если бы не Россия. Я считаю, что именно на этом НАТО может сломаться в будущем. Именно эта политика спровоцировала такие страны, как Россия и Китай , на протесты против происходящего, сопротивление и развитие собственной обороны против крестового похода Запада.

— В Германии сейчас много разговоров о НАТО. Одни говорят, что эта организация нужна, другие, что изжила себя. Куда больше склоняется общественное мнение?

— Как представитель западного общественного мнения, скажу так: объективно НАТО, конечно же, нужна. Если её не будет, то Европа распадётся на федеральные государства. Европейский союз не сможет создать альтернативу данной организации — поезд давно уехал. Одним из самых важных результатов деятельности НАТО является успешное сдерживание национализма в ЕС, который есть и пытается активно развиваться.

Представим себе ситуацию, что европейские страны не интегрированы в НАТО. Они начали бы создавать свои собственные национальные армии в Германии, во Франции , в Польше … У этих стран очень разные региональные и геостратегические интересы и амбиции. Уверен, что между ними рано или поздно возникли бы разногласия и Европа вернулась бы в те тёмные времена, которые царили в Старом Свете до 1949 года. С исторической точки зрения создание НАТО имело очень большой смысл.

Очевидно, что полным ходом идёт процесс трансформации альянса в милитаристскую идеологическую организацию, которая претендует на управление миром.

Впрочем, сейчас этот смысл уже теряется. Руководство организации почему-то решило, что альянс должен стать над ООН . Стать союзом ведущих демократических государств, который легитимно может управлять миром, в то время как другие страны вроде России и Китая такого права не имеют. НАТО активно приближается к границам России, невзирая на то, что таким образом нарушается безопасность РФ. Очевидно, что полным ходом идёт процесс трансформации альянса в милитаристскую идеологическую организацию, которая претендует на управление миром. При такой политике НАТО столкнётся и с Китаем, при этом гораздо раньше, чем все мы думаем. Ни к чему хорошему это не приведёт.

— Получается, что организация сейчас переживает кризис самоидентичности?

— Да. Но тут есть ещё один аспект, который на этот кризис существенно влияет. США, как главный вожак, который все 70 лет стоял у руля этого громадного корабля, задумываются, насколько эта НАТО им ещё нужна, поскольку альянс стал для Вашингтона серьёзной обузой. Там, за океаном, сидят неглупые люди, которые прекрасно понимают, что страх русофобов перед Россией — это бред.

Россия никогда не будет нападать на Европу. Поэтому американцы и задумываются, зачем содержать такую большую организацию. Трамп уже вовсю требует, чтобы Европа компенсировала расходы США на альянс. Нет, о роспуске НАТО речь точно не идёт, так как такое союзничество — это как минимум рычаг влияния на ЕС. Однако формат альянса в скором времени может быть пересмотрен.

— Что вы имеете в виду?

70 лет назад был создан блок НАТО. — Я имею в виду то, что действовать они будут, как в Азии. Там у НАТО четыре основных союзника: Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия и где-то Пакистан. Теснейшие военные договоры, заключённые с ними, позволяют США решать в Азии и на Дальнем Востоке все свои геополитические и экономические вопросы. В Европе будет то же самое. Американцы выберут себе страны, с которыми они будут очень близко сотрудничать. Это Великобритания, как самая сильная армия внутри ЕС, Польша и Румыния — страны, которые будут сдерживать Россию, с территории которых удобно контролировать Чёрное и Балтийское моря. А Германия, Франция, Италия, страны Бенилюкса, Мальта и другие будут уже менее важными со стратегической точки зрения.

— Западные политики жалуются на то, что Запад не защищён перед лицом модернизированных Вооружённых сил России. Действительно ли высок страх перед Российской армией?

— То, что Россия модернизирует свой военный потенциал, — объективный процесс, вызванный действиями НАТО. Путин ведь в своё время произнёс две речи — в Берлине и в Мюнхене, где высказывал опасения по поводу расширения альянса, предлагал сотрудничество. Но Запад этого не захотел. В этом и заключается большая ошибка. К ней в немалой степени приложили руку восточноевропейские страны, затормозив процесс сближения России и Европы. Поэтому мы и живём в мире, в котором РФ рассматривает Запад в качестве потенциального врага.

Ситуацию надо рассматривать объективно. Натовские базы действительно окружили РФ. Предпринимаются дальнейшие попытки уплотнить это кольцо за счёт Украины и Грузии. То, что Россия начала вооружаться, — это логичный и, с моей точки зрения, правильный ответ. В итоге мы попадаем в классическую ловушку холодной войны: в ответ на действия России начинает вооружаться Запад, указывая на то, что вооружается РФ. Начинается гонка вооружений.

— Остановить её можно?

— Очень сложно. В годы холодной войны понадобился Карибский кризис, когда США и СССР поняли, что стоят в шаге от взаимного уничтожения. Тогда была создана так называемая красная линия телефонной связи, началось частичное разоружение, обе страны отказались от проведения ядерных испытаний и так далее.

То, что Россия начала вооружаться, — это логичный и, с моей точки зрения, правильный ответ.

Это работало довольно длительное время, пока Рональд Рейган в 80-е годы не затеял программу «звёздных войн» — размещения оружия в космосе — и пообещал поставить СССР на колени. В процессе соперничества Советский Союз развалился, произошла очередная разрядка отношений. Но, как видите, сегодня всё возвращается на круги своя…

Большой проблемой является то, что в XX веке все геополитические вопросы решались в Вашингтоне и Москве. А сегодня появилось множество других игроков, которые тянут одеяло на себя. Помимо упомянутых мною столиц, это и Пекин, и Ислам­абад, и Дели, и, возможно, Пхеньян. Теперь и они должны участвовать в разоруженческом процессе.

— В Польше чаще, чем где-либо, звучат обвинения в адрес России. Это следует рассматривать как начало перестройки НАТО, при которой данная страна станет одним из опорных звеньев альянса?

— Да. Иначе политику Варшавы в отношении Москвы надо изучать с точки зрения психиатрии. Фактически только в четырёх странах — Польше, Литве, Латвии и Эстонии — риторика в отношении России настолько агрессивна. В элитах развит искусственный страх перед агрессией с Востока. Я раньше думал, что такая политика — попытка отомстить РФ за годы коммунистического правления. Однако время уходит, политики меняются, а содержание лозунгов столиц этих государств неизменно…

С другой стороны, там серьёзно полагают, что на такой волне можно развиваться экономически — получать субсидии из США и зарабатывать на антироссийских выпадах. Прозрение, мне кажется, у них наступит тогда, когда они превратятся в реальные мишени российских, а может быть, и ещё чьих-то ракет, когда подогреваемое ими противостояние накалится до опасных значений.

Сейчас американцы платят за военное усиление восточноевропейских стран, однако Трамп открыто говорит, что США не хотят платить за европейскую безопасность.

Кстати, эта палка о двух концах. Сейчас американцы платят за военное усиление восточноевропейских стран, однако Трамп открыто говорит, что США не хотят платить за европейскую безопасность. Возможно, окажется так, что прибалты, например, настроят у себя военных баз, но финансировать их в будущем придётся им самим.

— Идут разговоры о создании европейской армии. Насколько это реально?

— Она не нужна США. Если такая появится, Вашингтон утратит нынешний контроль над Европой. С другой стороны, та концепция НАТО, которую продвигают американцы, не устраивает ЕС. Думаю, что мы входим в фазу крупнейших геополитических и военных изменений, где эта коллизия интересов будет пересмотрена.

— Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как могут развиваться события?

— Очень сложно себе представить. 30 лет назад мир вроде бы прозрел, куда он скатился, поставив целые континенты под угрозу уничтожения. Сегодня, как ни в чём не бывало, крупнейшие страны опять наступают на те же грабли… Причём если раньше Рейган и Горбачёв могли встретиться и поговорить о необходимости сокращений вооружений, то нынешний градус отношений между Москвой и Вашингтоном едва ли позволяет это сделать.

— Как Европа будет реагировать, если США захотят разместить ядерное оружие в Европе?

— Хочется верить, что Европа поймёт серьёзность своего положения, в котором она опять оказалась под угрозой стать атомным полигоном в случае третьей мировой войны. Но она сама себя завела в ловушку. Германия это прекрасно понимает и делает всё, чтобы разрядить обстановку. Однако Берлин связан необходимостью поддержания консенсуса внутри Европейского союза и очень боится его нарушить. Та же ситуация с «Северным потоком»: на немцев все показывают пальцем и обвиняют их в предательстве западных интересов. Проблема в том, что интересы у стран Евросоюза довольно разные, и это очень опасно.

— Украину и Грузию примут в НАТО?

— В нынешней ситуации вряд ли. Есть чёткая позиция Германии и Франции, которые выступают против этого и пока ещё остаются лидерами в Евросоюзе, а также внутринатовское правило, требующее принятия таких решений только на основе консенсуса.

Кроме того, Украина и Грузия пока не соответствуют критериям членства НАТО. У них есть неразрешённые территориальные конфликты. А второй вопрос: как эти страны смогут усилить безопасность альянса? Я считаю, что они станут только обузой для данной организации. Да, Соединённые Штаты будут тащить Украину в НАТО, но лично моё мнение: если дело действительно дойдёт до вступления в альянс, то эта страна расколется.