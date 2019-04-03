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«Не понимаем»: В Кремле отреагировали на планы НАТО 

Рамблер + ещё 60 11 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают планы НАТО по сдерживанию «российской агрессии» в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон рассказала, что альянс разработал комплекс мер, направленных против действий России в Черном море. В частности, речь идет об укреплении воздушной разведки и об отправке кораблей НАТО в Черное море с целью «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив».
«Мы не понимаем, что имеется в виду», — так прокомментировал ее слова Песков.
Он подчеркнул, что ситуация с судоходством в Керченском проливе «хорошо известна». По его словам, позиция России по этому поводу соответствует международным законам.
Хатчисон отмечала, что США считают важным не только защиту Украины, но также Румынии, Болгарии и Грузии в «черноморском пространстве».
В ноябре 2018-го ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.
После этого канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России освободить моряков, а также обеспечить безопасный и свободный проход для всех судов через Керченский пролив. Аналогичные заявления делали США.
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Политика , Армия , Видео , В мире , Войска , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , ФСБ , НАТО , США
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