«Не понимаем»: В Кремле отреагировали на планы НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают планы НАТО по сдерживанию «российской агрессии» в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон рассказала, что альянс разработал комплекс мер, направленных против действий России в Черном море. В частности, речь идет об укреплении воздушной разведки и об отправке кораблей НАТО в Черное море с целью «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив».

«Мы не понимаем, что имеется в виду», — так прокомментировал ее слова Песков.

Он подчеркнул, что ситуация с судоходством в Керченском проливе «хорошо известна». По его словам, позиция России по этому поводу соответствует международным законам.

Хатчисон отмечала, что США считают важным не только защиту Украины, но также Румынии, Болгарии и Грузии в «черноморском пространстве».

В ноябре 2018-го ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.