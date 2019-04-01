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МИД «потроллил» Украину из-за недопуска российских наблюдателей на выборы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России выпустило шутливый комментарий по итогам состоявшихся на Украине президентских выборов, в котором в связи с недопуском российских наблюдателей предложило ознакомиться с прогнозом погоды в украинских городах.
«В связи с многочисленными просьбами прокомментировать ситуацию на Украине по состоянию на 1 апреля информируем: из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — говорится в видео, опубликованном в Facebook МИД России.
Далее сообщается о том, какая сейчас погода в Киеве, Харькове, Одессе.
«В целом, все ясно», — подытожили в МИД.
Напомним, Украина решила не пускать российских наблюдателей на выборы президента страны.
Отметим, что в Госдуме предлагают не признавать выборы на Украине в связи с тем, что проголосовать не смогли жители Донбасса и украинцы, проживающие в России.
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Политика , В мире , Украина , МИД , Госдума
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