Хуаньцю шибао (Китай): милитаризация Черного моря усиливается и может привести к «дилемме безопасности»

В Черном море наблюдается усиление конфронтации между Россией НАТО . Растущая милитаризация Крыма в очередной раз доказывает, что мир движется к «дилемме безопасности». Обеспечение безопасности в этом регионе может стать долгим процессом и острым вопросом в международных отношениях. Так зачем же Россия и НАТО хвастаются «смертельным оружием» в Черном море?

В пятую годовщину вхождения Крыма в состав России на Черном море наблюдается усиление конфронтации между Россией и НАТО.

Недавно в российских СМИ появилось сообщение о том, что американские стратегические бомбардировщики Б-52, способные переносить ядерное оружие, были замечены у северных, южных и западных границ европейской части России, а также вблизи Дальнего Востока. В Черном море постоянно появляются военные корабли США и НАТО, демонстрируя России свою мощь. Североатлантический альянс никогда не скрывал планов по увеличению военного присутствия в данном регионе.

Можно сказать, что с момента вхождения Крыма в состав России милитаризация полуострова велась непрерывно. Означает ли демонстрация «смертельного оружия» Россией и НАТО в Черном море около Крыма начало новой гонки вооружений?

На полуостров были отправлены российские ракеты и увеличено военное присутствие в регионе, это отвечает интересам обеспечения безопасности России. Действия США и НАТО показали их непреклонность в желании защититься от России и сдержать ее мощь. Когда российские интересы сталкиваются с западной непреклонностью, усиление военной конфронтации неизбежно. Растущая милитаризация Крыма в очередной раз доказывает, что мир движется к «дилемме безопасности». Обеспечение безопасности на Черном море может стать долгим и сложным делом, а также острым вопросом в международных отношениях. Решение его с помощью постепенных или радикальных мер будет во многом зависеть от мудрости сторон и желания решить разногласия путем переговоров и консультаций. Военная конфронтация неизбежно выльется в обострение «дилеммы безопасности» на Черном море.

Во-первых, по логике российской стороны, присоединив Крым, она восстановила несправедливость, совершившуюся, когда Хрущев подарил полуостров Украине. Воспользовавшись ситуацией внутри Украины, Путин принял верное стратегическое решение вернуть Крым в состав России, в результате чего он получил огромную поддержку и одобрение народа. После включения в состав России, Крым стал ее территориальным субъектом, на который распространялось ее суверенное право. Размещение военных на территории Крыма — законное право России, ставшее причиной экономических санкций и угрозы безопасности со стороны Запада. Теперь Россия обязана защищать часть своей территории.

Во-вторых, Запад считает «возвращение» Крыма его «оккупацией», поставившей под угрозу государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. К тому же в результате действий российской стороны впервые со времен окончания холодной войны изменилась политическая ситуация в Европе, усилилось региональное противостояние, возник острый вопрос, касающийся безопасности европейского региона. В согласии с механизмом коллективной обороны страны Запада и НАТО были обязаны встать на защиту мира и безопасности, содействовать стабилизации и процветанию региона. На самом же деле после завершения холодной войны и распада СССР США и НАТО стали видеть в России главного противника, угрожающего безопасности Европы, начали всячески ограничивать и притеснять Россию, придерживаясь неизменной позиции сокращения ее стратегического пространства. После начала украинского кризиса и возвращения Крыма, в глазах США и других западных стран действия России стали выглядеть как живое доказательство российской угрозы европейскому региону и явная провокация. Члены организации пришли к единству мнений и начали отбивать наступление России.

В-третьих, военный конфликт между Россией и НАТО во главе с США усугубил «дилемму безопасности» на Черном море. Она всегда существовала в сфере международной безопасности и заключалась в нарастающем чувстве незащищенности у одной стороны из-за увеличения военного присутствия другой, при котором третьи стороны не могли реагировать на ситуацию. В результате военная мощь одной страны непрерывно росла, увеличивая чувство незащищенности у других стран. Иными словами, может случиться так, что все страны не будут хотеть войны, но она все же случится.

Гонка вооружений между США и СССР, НАТО и ОВД во времена холодной войны угрожала безопасности всей Европы. Через 30 лет после окончания холодной войны из-за действий США и России в Европе снова возникла «дилемма безопасности», о результатах которой стоит задуматься всем странам. Вопрос безопасности на Черном море не должен решаться путем военной конфронтации, эскалации напряженности и боевых действий. Стороны, твердо придерживающиеся своих позиций, должны решить разногласия путем переговоров и консультаций.

Хуаньцю шибао, Китай