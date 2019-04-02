Новые законы, которые изменят жизнь в российских регионах

Татарстан. Владельцам дач и больших квартир или двух автомобилей не будут больше оказывать социальную поддержку в виде льгот и государственных субсидий.

В апреле в республике вступили в силу изменения в региональный закон "Об адресной социальной поддержке населения в Республики Татарстан". При расчете пособий малоимущим семьям с детьми будут учитывать "уровень имущественной обеспеченности". Если он окажется выше, чем предусматривает закон, то семья или гражданин не сможет претендовать на субсидии и льготы.

Жителей республики не признают малоимущими, если у них в собственности есть жилье, площадь которого в расчете на одного человека превышает 40 квадратных метров или, к примеру, несколько квартир и домов, если общая площадь жилья более 23 квадратных метров на человека. Рассчитывать на помощь государства не смогут владельцы дач и садовых домиков, общая площадь которых выше 40 квадратных метров на человека, а также обладатели любых нежилых зданий и сооружений за исключением гаража и хозяйственных построек на даче. Не дадут льгот и тем, у кого есть два автомобиля, один из которых моложе трех лет (если только это не специализированный транспорт для инвалида или многодетной семьи). Забыть о соцподдержке придется и владельцам самолета, вертолета, яхты, гидроцикла или мотосаней.

"Введение такого критерия оценки нуждаемости позволит оценивать не только уровень доходов, но и имущественное положение тех, кто обратился за мерами социальной поддержки, и предоставлять их действительно нуждающимся гражданам. А не так, что граждане получают пособие на ребенка, а сами в норковых шубах и с дорогими кольцами ходят", — пояснила председатель Комитета по социальной политики Госсовета Республики Татарстан Светлана Захарова

100 гектаров земли — бесплатно

С этого месяца в области можно подавать онлайн заявки на получение участка земли в Вологодской области. Бесплатно. Начинается активная фаза проекта "Вологодский гектар".

Земельные участки площадью от одного до 2,5 гектара будут предоставляться гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, до 10 гектаров — для иных целей. Юридические лица смогут получить на безвозмездной основе 100 гектаров.

"Почти 500 тысяч гектаров пустующих земель сельскохозяйственного назначения будут распределены между всеми желающим из любого уголка РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья и, конечно, между вологжанами, которые хотели бы заняться сельским хозяйством", — отметил губернатор области Олег Кувшинников.

В первую очередь задействовать в проекте предполагается довольно удобные территории, их отбирали с учетом максимального приближения к дорогам муниципального, регионального, федерального значения, объектам инфраструктуры. Цель региональных властей очевидна: найти хозяина для пустующей земли. А для фермеров, крестьян и даже крупного бизнеса "Вологодский гектар" — возможность получить землю в достаточно развитом регионе бесплатно. Пока — в Вожегодском, Вашкинском и Никольском районах, но — "с перспективой вовлечения в проект" и других территорий региона.

На Русском Севере не скрывают, что за основу своей разработки взяли "Дальневосточный гектар". Создание региональной концепции бесплатного предоставления земель, которая позволяла бы максимально эффективно задействовать неиспользованные земли сельскохозяйственного назначения, заняло около полутора лет. В конце декабря 2018 года был принят Закон Вологодской области № 4476-ОЗ "Об особенностях предоставления в собственность гражданам земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области", который в апреле 2019 года вступил в силу.

Сирота не останется без дома

Архангельская область . В Поморье вступили в силу изменения в областное законодательство о социальной поддержке детей-сирот. Поправки призваны защитить их жилищные права.

Расширен список ситуаций, при которых органы опеки могут заключить договор найма спецжилфонда для сироты на новый срок. Такой договор исключает возможность приватизации квартиры с последующей продажей или сдачи ее в аренду. А значит, сирота гарантированно не останется без крыши над головой.

"Прежде в нашем регионе договор можно было продлить только в двух случаях: если сирота безработный либо малообеспеченный, — комментирует директор правового департамента Архангельской области Игорь Андреечев. — Но потенциально опасных жизненных ситуаций гораздо больше: это алкогольная или наркотическая зависимость, длительная болезнь, отрицательная социальная среда… Если сирота, который нетвердо стоит на ногах, продаст приобретенную специально для него квартиру, что он будет делать? Поэтому мы добавили в областной закон еще десять условий для продления договора спецжилфонда".

Также вводится специальный порядок контроля за включением детей-сирот в реестр на получение жилья и за его состоянием. Законные представители — опекуны или детские дома — должны поставить их на учет, а органы опеки обязаны это проконтролировать. Также они проследят за надлежащим содержанием квартир для детей-сирот, чтобы в них вовремя проводился ремонт, и не накапливалась задолженность по квартплате.

Безработным доплатят за учебу

Орловская область. В регионе учредили стипендии на время прохождения профессионального обучения.

С 10 апреля 2019 года вступит в силу региональный закон "О регулировании отдельных отношений в сфере содействия занятости населения". Он значительно расширяет полномочия местного правительства в сфере занятости. Ему дано право оказывать дополнительную материальную поддержку за счет бюджета региона тем, кто обратился в службу занятости, но в силу обстоятельств не получает пособие по безработице.

Например, в регионе введут стипендии на период прохождения профобучения и получения дополнительного профессионального образования. Их будут получать те, кого на специальные курсы направит областная служба занятости. Размеры стипендий позже установит правительство региона.

Новый закон также предусматривает предоставление материальной помощи тем жителям области, у которых истек период выплаты пособия по безработице. А работу они так и не нашли. Без средств на жизнь они не останутся. Впрочем, вопрос о величине такой поддержки тоже еще предстоит решить.

Законодательные новеллы также регулируют порядок оказания материальной помощи в период прохождения профобучения по направлению службы занятости и выплаты пенсий, назначенных по предложению службы занятости "на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно".

Дети и студенты поедут со скидкой

Тамбовская область. Здесь вводятся льготы на проезд в электричках для детей и студентов. Скидка будет действовать до конца 2019 года, после чего власти примут решение, продлевать ли ее еще на один год.

Малыши в возрасте от пяти до семи лет будут ездить за четверть стоимости билета. За детей до пяти лет родителям платить не нужно.

Для учащихся школ, профколледжей и вузов предусмотрена льгота в размере 50 процентов. Впрочем, для них введены ограничения — льгота не будет действовать в период летних каникул. За полцены можно будет проехать до 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Для получения скидки при покупке билета для дошкольников надо показать в кассе свидетельство о рождении. Школьникам и студентам понадобится справка с места учебы или ученический (студенческий) билет. Льгота действует при покупке детского билета на проезд в электричке между станциями внутри Тамбовской области. Затраты железнодорожникам в полном объеме компенсирует бюджет региона.

Справка "РГ"

Льготные билеты на электрички уже существуют в Липецкой, Белгородской и Курской областях.

В Воронежской области школьники и студенты-очники могут приобрести билет на электричку за полцены. В апреле планируется продлить срок действия этой меры до конца 2019 года.

Дети войны получат удостоверения и скидки

Приморье. В крае начнут выдавать удостоверения "Дети войны".

Вступило в силу постановление губернатора Приморского края от 11 марта 2019 года N 17-ПГ "Об утверждении порядка выдачи удостоверения "Дети войны" в Приморском крае и формы удостоверения".

Подать запрос можно в отделения КГКУ "Центр социальной поддержки населения Приморского края". Выдать документ должны в течение 40 дней с момента подачи заявления.

Региональный закон, принятый в октябре 2018 года, и начавший действовать с 12 ноября, установил новую льготную категорию граждан — "Дети войны", к ней относятся люди, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, проживающие и получающие пенсию в Приморье. Таких в крае более 112 тысяч человек, и 27 тысяч из них раньше не имели никакого льготного статуса.

Для "детей войны" установлены две ежегодные денежные выплаты: ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны, 50-процентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, 100-процентное возмещение расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, а также налоговая льгота по транспортному налогу.

Ограничили продажу алкоголя

Волгоградская область. Запретят продавать спиртное в многоэтажках.

С 13 апреля в Волгоградской области ужесточается порядок розничной торговли алкогольной продукцией. Продавать спиртное нельзя будет в торговых точках, находящихся в многоквартирных домах, если вход в них расположен со стороны подъездов или в арочных проемах.

Запретят торговлю крепкими напитками и в киосках, которые находятся на придомовой территории. Конечно, это создает определенные неудобства предпринимателям: они приобретали лицензию на оборот градусосодержащей продукции. Поэтому установлен переходный период: до конца действия разрешительного документа коммерсанты могут продолжать продажу вина, пива, водки. Но по истечении этого срока продление лицензии не предусмотрено.

"Наличие в шаговой доступности торговых точек, в которых продается спиртное, негативно влияет на санитарное состояние дворов и общественных пространств, создает неудобства жильцам, и, самое главное, увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодого поколения", — считает один из разработчиков закона Руслан Шарифов.

По информации Волгоградской областной думы, для четырех дней в году будет введен полный запрет на розничную торговлю алкоголем: 25 января — День российского студенчества, 1 июня — Международный день защиты детей, 27 июня — Международный день молодежи и 1 сентября — День знаний (если 1 сентября выпадает на воскресенье, то запрет переносится на следующий понедельник).

Региональный закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции" позволяет также ограничить продажу "огненной воды" в дни проведения школьных выпускных вечеров. Но при условии, что информация о торжестве была размещена на официальном сайте муниципального образования или в СМИ не менее чем за три дня до его проведения.

За парковку на газонах штраф — до 50 тысяч

Башкортостан. В республики ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках.

В Башкирии начали действовать поправки в республиканский Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о наказаниях за парковку на газонах, детских и спортивных площадках.

Штраф для граждан составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч.

Размер санкций значительно увеличивается за повторное совершение такого правонарушения. Так, простым гражданам в этом случае придется выложить уже 3-4 тысячи рублей, должностным лицам — 15-20 тысяч, юрлицам — 35-50 тысяч рублей.

Реклама подорожала

Екатеринбург. Вырастет цена за установку рекламных конструкций.

Ставка на рекламные конструкции увеличилась на 10 процентов — до 805 рублей за квадратный метр. От повышения тарифа администрация Екатеринбурга планирует получить более 3,5 миллиона рублей дополнительных доходов городского бюджета.

Екатеринбург по объему рекламного рынка (более двух миллиардов рублей в 2018-м, по оценке АКАР) занимает четвертое место в России — после Москвы, Петербурга и Новосибирска.

Справка "РГ"

В этом году тарифы на наружную рекламу увеличили также, в Новосибирске — с 336 до 350 рублей за квадратный метр, во Владимире — с 892 до 930, Северодвинске — с 2040 до 2124 рублей.

Бизнесу помогут деньгами

Кузбасс. Промышленные предприятия смогут получать льготные кредиты.

В Кузбассе заработал региональный Фонд развития промышленности . Его основная задача — предоставление льготных займов предприятиям, которые производят продукцию для импортозамещения, разных отраслей промышленности, сельского хозяйства и индивидуального потребления в быту.

Займы от 20 до 100 миллионов рублей будут выдаваться максимум на пять лет под 1-5 процентов годовых. Для сравнения, в коммерческих банках кредиты юрлица сегодня могут получить под 6-20 процентов.

70 процентов от суммы каждого займа предоставит федеральный бюджет, а 30 — областной. Претендовать на поддержку смогут производители, зарегистрированные и работающие в Кемеровской области и при этом не имеющие долгов по налогам и сборам. Механизм подачи заявки максимально упрощен, все необходимые документы предоставляются в электронном виде. Обратившись в Фонд, заявитель может сам участвовать в процедуре принятия решения.

"Для нас это очень серьезный шаг, мы станем финансово поддерживать конкурентоспособные и по-настоящему важные проекты на понятных условиях, — подчеркнул замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. — И еще немаловажно, что процесс рассмотрения заявок будет полностью прозрачным".

Также у кузбасского бизнеса появилась возможность консультироваться по различным программам льготного кредитования в региональном фонде.

Справка "РГ