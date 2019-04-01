Дружбе России и Украины пришел конец

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В МИД РФ сообщили о прекращении договора о дружбе с Украиной 

Рамблер + ещё 16 2 минуты назад
МИД России проинформировало о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной.
Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, передает РИА «Новости».
«Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года», — сообщил МИД.
Президент Украины Петр Порошенко озвучил решение о непродлении договора еще в сентябре 2018 года, тогда же МИД России получил соответствующую ноту от Украины. Москва выразила сожаление в связи с решением Киева и назвала его деструктивным шагом.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году и вступил в действие 1 апреля 1999 года.
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , МИД , РИА Новости
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