Дружбе России и Украины пришел конец

В МИД РФ сообщили о прекращении договора о дружбе с Украиной

МИД России проинформировало о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, передает РИА «Новости».

«Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года», — сообщил МИД.

Президент Украины Петр Порошенко озвучил решение о непродлении договора еще в сентябре 2018 года, тогда же МИД России получил соответствующую ноту от Украины. Москва выразила сожаление в связи с решением Киева и назвала его деструктивным шагом.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году и вступил в действие 1 апреля 1999 года.