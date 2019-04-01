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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Донбассе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского о Донбассе, подчеркнул, что Москва не оккупирует украинские территории.
«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которое проводит руководство Украины», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагировали на слова Зеленского об «оккупированных территориях» Украины.
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Политика , Видео , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , РИА Новости , Москва
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