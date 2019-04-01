В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Донбассе

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которое проводит руководство Украины», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагировали на слова Зеленского об «оккупированных территориях» Украины.