Лавров рассказал, для чего в Венесуэлу прибыли российские военные

"Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы", — заявил Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", комментируя недавний призыв президента США Дональда Трампа к России уйти из Венесуэлы. Текст выступления министра выложен на сайте МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп выступил с требованием к РФ уйти из Венесуэлы, добавив, что Вашингтон рассмотрит все возможные варианты действий для того, чтобы заставить Россию сделать это.

Лавров отметил, что ранее министерство иностранных дел уже реагировало на телефонный звонок, который ему сделал госсекретарь США Майк Помпео "с примерно таким же, более вежливым призывом".

Ранее в МИД РФ заявили, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением о ВТС между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает. Оставаться в стране они будут "столько, сколько это понадобится правительству Венесуэлы".

Дипломатический источник в Каракасе ранее сообщил РИА Новости, что два российских самолета прибыли на прошлой неделе в международный аэропорт Майкетия под Каракасом с группой военнослужащих РФ, которые проведут консультации с представителями Венесуэлы по ВТС. По данным крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, всего в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза. По прилету их встретили глава управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа страны Эдгар Колина Рейес, а также сотрудники российского посольства в Каракасе, утверждают СМИ.