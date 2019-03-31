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Глава Тувы рассказал о случайной встрече Путина с оленеводом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Оленевод из Тувы, увидев Путина, сложил руки в молитвенном жесте. Как рассказал глава региона, встреча была случайной и они просто набрели на оленевода во время прогулки в лесу.
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Президент России Владимир Путин вручил подарок оленеводу, которого случайно встретил в лесу Туве. Об этом случае в интервью РИА «Новости» рассказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Он отметил, что президент очень хорошо понимает свою землю как руководитель. По словам главы Тувы, Путин без стеснения общается с местным населением.
«Случайная встреча у нас с оленеводом один раз произошла. Он просто не поверил, что увидел президента страны. Он даже жестом молитвенным сложил руки и говорит: «Неужели это президент?» Это было на озере в Тоджинском районе. А он как раз в это время вышел из тайги напоить своих оленей. И так получилось, что мы в это время как раз встретились. И увидел он первым делом министра обороны Сергея Шойгу. И говорит: «Ой как, земляк мой, Сергей Кужугетович!»», — рассказал Кара-оол.
По его словам, президент вручил оленеводу подарок, однако глава Тувы не уточнил, что это было.
Зато Кара-оол рассказал, что президент в ходе таких прогулок по тайге может и костер развести, и кофе приготовить. По словам главы Тувы, Путин приезжает к ним каждый год, и в этом году обязательно приедет в республику летом.
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Комментарии19
Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Тыва
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