Глава Тувы рассказал о случайной встрече Путина с оленеводом

Оленевод из Тувы , увидев Путина, сложил руки в молитвенном жесте. Как рассказал глава региона, встреча была случайной и они просто набрели на оленевода во время прогулки в лесу.

Президент России Владимир Путин вручил подарок оленеводу, которого случайно встретил в лесу Туве. Об этом случае в интервью РИА «Новости» рассказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Он отметил, что президент очень хорошо понимает свою землю как руководитель. По словам главы Тувы, Путин без стеснения общается с местным населением.

«Случайная встреча у нас с оленеводом один раз произошла. Он просто не поверил, что увидел президента страны. Он даже жестом молитвенным сложил руки и говорит: «Неужели это президент?» Это было на озере в Тоджинском районе. А он как раз в это время вышел из тайги напоить своих оленей. И так получилось, что мы в это время как раз встретились. И увидел он первым делом министра обороны Сергея Шойгу. И говорит: «Ой как, земляк мой, Сергей Кужугетович!»», — рассказал Кара-оол.

По его словам, президент вручил оленеводу подарок, однако глава Тувы не уточнил, что это было.

Зато Кара-оол рассказал, что президент в ходе таких прогулок по тайге может и костер развести, и кофе приготовить. По словам главы Тувы, Путин приезжает к ним каждый год, и в этом году обязательно приедет в республику летом.