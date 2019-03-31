Лавров дал Помпео совет

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Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России 

РИА Новости 1 час назад
США применяют лишь ультиматумы и санкции, другой инструментарий исчез из дипломатического арсенала Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине. В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.
"В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально", — сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на просьбу прокомментировать слова Помпео.
"Если ты работаешь главой внешнеполитического ведомства, то нужно искать дипломатические подходы к различным проблемам", — добавил министр.
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Комментарии41
Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , НАТО , США
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