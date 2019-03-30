Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слуцкий о выборах на Украине: правозащитники сообщают о готовящихся вбросах 

РИА Новости 39 минут назад
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, от правозащитников поступает информация о готовящихся вбросах и возможных махинациях на выборах.
"Беспокоит ситуация на Украине, где в воскресенье пройдут выборы президента страны. Сегодня в соседнем государстве день тишины, но по линии наших коллег — и правозащитников, и экспертов — поступает тревожная информация о готовящихся вбросах и возможных махинациях с персональными данными граждан. Не исключены провокации", — написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что от процесса голосования отрезаны миллионы украинцев из-за решения Киева не открывать избирательные участки на территории загранучреждений в РФ. Кроме того, ущемляются избирательные права жителей Донбасса, а отказ от допуска наблюдателей из России по линии международных организаций уже признан нарушением электоральных обязательств Украины со стороны ОБСЕ.
Ранее ЦИК Украины отказал Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины. МИД РФ вскоре заявил, что Россия вынуждена отказаться от отправки наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их там угрозе заведомого преследования. Кроме того, Киев отказался от участия миссии СНГ в наблюдении за выборами.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.
Последние новости
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы "Вывернули матку наизнанку": молодая мать умерла в мучениях после родов Названа вероятная причина смерти cбежавшего из части контрактника
Комментарии47
Политика , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Леонид Слуцкий , МИД , ОБСЕ , Комитет госдумы по международным делам , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Страна в войне, а президент в шоколаде»10
Кремль погас88
Познер сделал заявление о Путине и «русском деле» в США1
«Украине не стоит помогать»305
США сделали предупреждение после «провокации» у Крыма493
Видео
Вид из кабины пилота Су-30СМ
Пляшущая на костях Собчак взбесила россиян
Шоу-бизнес
«Нас и в списках‐то нет!»: в Донбассе отказываются голосовать
Украина В мире
Полковник Квачков объяснил «непотопляемость» Чубайса
Общество
«Культ молодости»: что погубило Началову
Шоу-бизнес Статьи
«Смотрю — лежит труп»: на машину звезды «Бригады» упал сосед
Происшествия
В Госдуме дали оценку раздевшимся учительницам
Общество
В Кремле отреагировали на инициативу Трампа
Политика В мире
«Порошенко — это Путин уже в Киеве»
В мире Украина
Россия успешно испытала «ответ Украине»
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение