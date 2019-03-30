Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, от правозащитников поступает информация о готовящихся вбросах и возможных махинациях на выборах.
"Беспокоит ситуация на Украине, где в воскресенье пройдут выборы президента страны. Сегодня в соседнем государстве день тишины, но по линии наших коллег — и правозащитников, и экспертов — поступает тревожная информация о готовящихся вбросах и возможных махинациях с персональными данными граждан. Не исключены провокации", — написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что от процесса голосования отрезаны миллионы украинцев из-за решения Киева не открывать избирательные участки на территории загранучреждений в РФ. Кроме того, ущемляются избирательные права жителей Донбасса, а отказ от допуска наблюдателей из России по линии международных организаций уже признан нарушением электоральных обязательств Украины со стороны ОБСЕ.
Ранее ЦИК Украины отказал Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины. МИД РФ вскоре заявил, что Россия вынуждена отказаться от отправки наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их там угрозе заведомого преследования. Кроме того, Киев отказался от участия миссии СНГ в наблюдении за выборами.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.