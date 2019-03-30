Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме посоветовали США «не махать красной тряпкой перед медведем» 

Рамблер 43 минуты назад
В Госдуме заявили, что Пентагон «ищет приключений» у берегов Крыма и "машет красной тряпкой перед медведем". Такая оценка последовала после полета разведывательного беспилотника США вблизи российской границы.
Стратегический беспилотник Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы и направился к линии фронта в Донбассе. Затем аппарат ВВС США провел разведку вдоль черноморского побережья Крыма, передает РИА Новости.
В Госдуме назвали появление беспилотника провокацией со стороны Вашингтона, который желает показать миру, что патрулирует все уголки планеты.
«Они испытывают в очередной раз наше терпение, но и оно не безгранично. ВВС США не стоит искать себе приключений у крымских границ. Им стоит остановиться и одуматься», — сказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Он посоветовал американцам "не махать красной тряпкой перед медведем".
Беспилотники и самолеты-разведчики все чаще появляются возле российских границ и военных объектов в Черном, Балтийском, и Средиземном морях. Видео перехватов российскими истребителями при этом часто попадают в Сеть.
Комментарии247
Политика , Видео , Михаил Шеремет , Пентагон , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый муж Началовой сделал неожиданное заявление1
Пляшущая на костях Собчак взбесила россиян44
Украина приготовилась к атаке России на выборах12
Зеленский ушёл в отрыв286
Порошенко «защитил» Москву в прямом эфире39
Видео
Вид из кабины пилота Су-30СМ
Пляшущая на костях Собчак взбесила россиян
Шоу-бизнес
«Нас и в списках‐то нет!»: в Донбассе отказываются голосовать
Украина В мире
Полковник Квачков объяснил «непотопляемость» Чубайса
Общество
«Культ молодости»: что погубило Началову
Шоу-бизнес Статьи
«Смотрю — лежит труп»: на машину звезды «Бригады» упал сосед
Происшествия
В Госдуме дали оценку раздевшимся учительницам
Общество
В Кремле отреагировали на инициативу Трампа
Политика В мире
«Порошенко — это Путин уже в Киеве»
В мире Украина
Россия успешно испытала «ответ Украине»
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение