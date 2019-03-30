В Госдуме посоветовали США «не махать красной тряпкой перед медведем»

Госдуме заявили, что Пентагон «ищет приключений» у берегов Крыма и "машет красной тряпкой перед медведем". Такая оценка последовала после полета разведывательного беспилотника США вблизи российской границы.

Стратегический беспилотник Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы и направился к линии фронта в Донбассе. Затем аппарат ВВС США провел разведку вдоль черноморского побережья Крыма, передает РИА Новости.

В Госдуме назвали появление беспилотника провокацией со стороны Вашингтона, который желает показать миру, что патрулирует все уголки планеты.

«Они испытывают в очередной раз наше терпение, но и оно не безгранично. ВВС США не стоит искать себе приключений у крымских границ. Им стоит остановиться и одуматься», — сказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он посоветовал американцам "не махать красной тряпкой перед медведем".

Беспилотники и самолеты-разведчики все чаще появляются возле российских границ и военных объектов в Черном, Балтийском, и Средиземном морях. Видео перехватов российскими истребителями при этом часто попадают в Сеть.