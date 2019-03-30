Россия выразила недовольство Киеву из-за высланной журналистки

Россия обратилась к профильным международным организациям, среди которых и ОБСЕ с призывом обратить внимание на произвол в отношении СМИ на Украине сообщает ТАСС.

Соответствующий комментарий МИД РФ появился в связи с высылкой из страны российской журналистки Маргариты Бондарь.

«Вновь призываем профильные международные организации, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А. Дезира, а также соответствующие неправительственные структуры, прежде всего, "Репортеров без границ",

Международную федерацию журналистов, продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — заявили в дипведомстве.

В МИД подчеркивают, что фактически речь идет о продолжающейся тенденции «грубого нарушения прав журналистов и подавления свободы слова».