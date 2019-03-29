Россия ответила на призыв Порошенко сказать «нет» Путину

Попыткой ухватиться за последнюю соломинку назвали в Госдуме призыв украинского лидера к согражданам сказать «нет» президенту России Владимиру Путину. Таким образом на предстоящих выборах главы государства Пётр Порошенко противопоставил себя первому лицу «страны-агрессора».

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, подобная попытка заочного спора связана с отсутствием «позитивной повестки дня» в избирательной кампании.

Им нечего предъявить своим избирателям в плане достижений за первый срок президентства Порошенко. Экономика деградирует, Украина лишилась части территории, люди разбегаются: кто в Европу, кто в Россию. Поэтому единственный способ каким-то образом сагитировать людей голосовать за себя — использовать выдуманную российскую угрозу, — цитирует Морозова RT.

Депутат высказал мнение, что таким образом Пётр Порошенко пытается хоть как-то набрать очки.

Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины призвал голосованием за будущее страны дать отпор «путинскому режиму». По его словам, «украинцы должны проголосовать так, как Кремлю меньше всего хотелось бы».