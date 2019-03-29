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Политолог рассказал, возможен ли новый Майдан на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук не исключил, что по итогам выборов на Украине может произойти новый Майдан, если ситуация будет спровоцирована извне.
"Возможен, если будет внешний инициатор такого Майдана, как это было в 2004 и в 2013-2014 годах", — сказал Медведчук в интервью телеканалу RT.
В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал это заявление.
"Украина стала примером двух вариантов госпереворота: в 2004 году — так называемый бескровный переворот и в 2014-м, наоборот, кровавый и весьма жесткий. Оба раза именно Украина представила "идеальные варианты". Для того, чтобы говорить о новом Майдане, необходимо понимать, что для этого должны быть ресурсы и должна вестись определенная подготовка, которую невозможно скрыть — она всегда явная. А также необходимы те, кто за всем этим будет стоять. И вот здесь — самое любопытное: кто может быть такой силой? Я бы сказал, что не Майдан, а массовые беспорядки вполне возможны, они могут объединять самые разные силы. Но перспективы возможны только в одном случае: если за всем этим будет стоять серьезная направляющая сила", — считает Владимир Джаралла.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в тройку лидеров входят шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
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Политика , Конфликты , Украина , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Азаров , ЕС , ИА Sputnik , Russia Today
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