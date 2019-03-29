Путина обеспокоили заявления по Венесуэле

Путина обеспокоило вмешательство в дела Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин выразил «крайнюю обеспокоенность» из-за планов некоторых стран продолжить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, обеспокоенность также выразили постоянные члены Совета безопасности РФ . В Совбезе обратили внимание, что некоторые государства делают прямые заявление о планах вмешиваться в дела суверенной страны.

В российском руководстве считают, что это мешает Венесуэле преодолеть внутриполитические проблемы.

«Только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства», — сказал Песков.

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис. В 2019 году в стране начался новый виток конфликта между президентом Николасом Мадуро и парламентом, объявившим его второй президентский срок нелегитимным.

Это привело к массовым демонстрациям и столкновениям активистов с военными. В январе спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

США и многие другие страны официально признали Гуайдо президентом. Россия выступила в поддержку Мадуро.

В конце марта Гуайдо сообщил, что 6 апреля в стране начнется «Операция Свобода», направленная на свержение Мадуро.