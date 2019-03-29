Путина обеспокоили заявления по Венесуэле

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Путина обеспокоило вмешательство в дела Венесуэлы 

Рамблер 43 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин выразил «крайнюю обеспокоенность» из-за планов некоторых стран продолжить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, обеспокоенность также выразили постоянные члены Совета безопасности РФ. В Совбезе обратили внимание, что некоторые государства делают прямые заявление о планах вмешиваться в дела суверенной страны.
В российском руководстве считают, что это мешает Венесуэле преодолеть внутриполитические проблемы.
«Только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства», — сказал Песков.
В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис. В 2019 году в стране начался новый виток конфликта между президентом Николасом Мадуро и парламентом, объявившим его второй президентский срок нелегитимным.
Это привело к массовым демонстрациям и столкновениям активистов с военными. В январе спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.
США и многие другие страны официально признали Гуайдо президентом. Россия выступила в поддержку Мадуро.
В конце марта Гуайдо сообщил, что 6 апреля в стране начнется «Операция Свобода», направленная на свержение Мадуро.
Комментарии269
Политика , Видео , Николас Мадуро , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , Венесуэла
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