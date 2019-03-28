В России нашли новую причину разногласий с Белоруссией

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин призвал журналистов «не выплескивать эмоции» друг на друга. Об этом он заявил на открытии второго заседания Клуба руководителей СМИ и экспертов России и Белоруссии «Друзья — Сябры», сообщает ТАСС.

Карасин считает, что странам необходимо избегать споров по поводу вопросов, в которых их подходы расходятся.

«Ведь взаимные упреки порождают обиды, а это оказывает негативное воздействие на доверие, которое традиционно было основой наших отношений», — сказал он.

По его словам, из-за излишне эмоциональных материалов в прессе создается «искаженная картина того, что происходит в наших странах и в наших двусторонних отношениях».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже неоднократно возмущался появлением в различных изданиях недостоверных, с его точки зрения, сообщений. Так, в январе он призвал активно противостоять информационным атакам на Белоруссию, отметив, что, в частности, нужно работать с «разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете».

В начале марта он обвинял российские СМИ в желании распространять недостоверную информацию, используя его вырванные из контекста фразы. Ранее в том же месяце белорусский лидер заявил, что Минск выступает против «всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ», комментируя инцидент в минском метрополитене, где, по данным ряда СМИ, белорусы избили русского.

Летом 2018 года Лукашенко раскритиковал освещение белорусской политики российскими журналистами и назвал их идиотами.