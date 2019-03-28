Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы

В Кремле ответили на требование Трампа «убраться» из Венесуэлы

Песков объяснил журналистам появление в Каракасе двух российских военно-транспортных самолётов, взволновавшее западных экспертов. В частности президент США Дональд Трамп на встрече с супругой венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо в Овальном кабинете Белого дома заявил, что «Россия должна убраться оттуда».

По словам Пескова, между Россией и Венесуэлой заключён контракт на поставку военного оборудования и техники. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что присутствие военнослужащих армии РФ на территории Боливарианской республики обусловлено исключительно контрактными обязательствами и не имеет отношения к вмешательству во внутренние дела страны.

Отвечая на заявление Трампа, Песков отметил, что военные США находятся во многих странах мира, однако «никто им не указывает, где им быть, где им не быть».

«Поэтому нам, конечно, хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», — заявил Песков, добавив, что двусторонние отношения России не должны волновать третьи страны.