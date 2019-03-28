Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы

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В Кремле ответили на требование Трампа «убраться» из Венесуэлы 

Рамблер + ещё 4 58 минут назад
Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который потребовал отозвать российских военнослужащих с территории Венесуэлы. Пресс-секретаря главы РФ подчеркнул, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны волновать третьи страны, сообщает РБК.
Песков объяснил журналистам появление в Каракасе двух российских военно-транспортных самолётов, взволновавшее западных экспертов. В частности президент США Дональд Трамп на встрече с супругой венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо в Овальном кабинете Белого дома заявил, что «Россия должна убраться оттуда».
По словам Пескова, между Россией и Венесуэлой заключён контракт на поставку военного оборудования и техники. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что присутствие военнослужащих армии РФ на территории Боливарианской республики обусловлено исключительно контрактными обязательствами и не имеет отношения к вмешательству во внутренние дела страны.
Отвечая на заявление Трампа, Песков отметил, что военные США находятся во многих странах мира, однако «никто им не указывает, где им быть, где им не быть».
«Поэтому нам, конечно, хотелось рассчитывать на взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», — заявил Песков, добавив, что двусторонние отношения России не должны волновать третьи страны.
Ранее высказывание Дональда Трампа прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, прежде чем диктовать свои требования, США следует реализовать «собственную концепцию исхода», намекая на невыполненные обещания вывести американские войска с территории Сирии.
Комментарии220
Политика , Видео , Латинская Америка , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Венесуэла , США
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