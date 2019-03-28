Россия раскритиковала США за решение по Голанским высотам

Решение США по признанию Голанских высот израильской территорией лишь осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами. С таким заявлением выступил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков во время заседания Совета безопасности , где был затронут данный вопрос.

«Недопустимо, чтобы наметившаяся положительная динамика подрывалась односторонними шагами, которые не только осложняют усилия по оздоровлению обстановки в Сирии, налаживанию политического процесса, но и создают серьезные препятствия в деле нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами», — отметил он.

Вместе с тем Сафронков добавил, что США «формализовали признание суверенитета Израиля над частью оккупированных сирийских Голан» вопреки мнению и предупредительным сигналам международного и регионального уровней.

Он напомнил, что ситуация на сирийских Голанах была кардинально переломлена и стабилизирована в прошлом году благодаря усилиям, предпринятым правительством Сирии при содействии РФ в координации с региональными международными партнерами.

«Основное препятствие для полноценного выполнения мандата сил ООН в виде присутствия в зоне разъединения различных вооруженных группировок, включая террористические, было устранено», — заявил Сафронков.

По его словам, благодаря этому был устранен один из вызовов безопасности Израиля и персоналу ООН.

Что же касается заявлений США, то это — пренебрежение нормами международного права, добавил Сафронков. Он подчеркнул, что они являются также нарушением резолюции Совбеза ООН и идут вразрез с принципом «земля в обмен на мир», который был выработан еще во время мадридской мирной конференции при ко-спонсорстве РФ и США.

«Голанские высоты — территория Сирийской Арабской республики, оккупированная Израилем в результате войны 1967 года, затем незаконно аннексированная», — заключил Сафронков.

Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил, что России якобы необходимо убедить Сирию отвести войска от Голанских высот. При этом постпред США при ООН заявил, что процесс якобы должен быть осуществлен «немедленно».