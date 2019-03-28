Инаугурация нового мэра Владивостока состоится 5 апреля

В четверг депутаты Владивостока выбрали на пост главы города Гуменюка.

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