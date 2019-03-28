Инаугурация нового мэра Владивостока Олега Гуменюка состоится 5 апреля, сообщил председатель гордумы Андрей Брик.
Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию. Конкурс на замещение должности мэра начался 29 января. По итогам собеседований комиссия решила представить в думу для избрания на должность мэра кандидатуры депутата гордумы Кирилла Григорьева, и.о. мэра Олега Гуменюка и председателя первичной профсоюзной организации "Всероссийский Электропрофсоюз", экс-депутата думы Владивостока Александра Юртаева.
В четверг депутаты Владивостока выбрали на пост главы города Гуменюка.
"Полномочия главы города начинаются со дня принятия решения об его избрания. Днем вступления главы города в должность считается день принятия решения о его избрании. Глава города не позднее, чем на 15-й день после принятия думой решения, принимает присягу. Присяга принимается на заседании думы. Торжественное заседание думы назначено на 5 апреля текущего года", — сказал Брик после голосования.