Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа

С 28 марта 2019 года соотечественники, ранее проживавшие за границей и вернувшиеся в Россию , вправе бесплатно получить землю в Дальневосточном федеральном округе.

Такое разрешение дает вступивший в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и статью 3 Федерального закона „Об обороте земель сельскохозяйственного назначения“.

Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В дальнейшем для оформления земли в собственность им будет необходимо принять российское гражданство.

Для упрощения порядка предоставления участков новый закон устанавливает ряд случаев, когда россияне до истечения пяти лет со дня получения земли в безвозмездное пользование имеют право приобрести ее в собственность за плату.

Правила использования земельных участков, перечень документов, подтверждающих соответствие их использования указанным требованиям, а также порядок проверки соответствия разработает Правительство РФ

По данным Минвостокразвития России, на сегодня подано почти 130 тысяч заявок на получение дальневосточных гектаров, около 50 тысяч из них удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении.