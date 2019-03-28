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Помпео анонсировал новые меры против России 

News.ru + ещё 8 42 минуты назад
Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что в скором времени будет объявлено о дополнительных мерах против РФ из-за ситуации на Украине. Они будут введены совместно с НАТО, отметил он.
Американские власти должны делать больше в связи с действиями Москвы в соседней стране, передаёт его слова Reuters.
На следующей неделе, я надеюсь, я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем, — подчеркнул он.
В этот период столицу США посетят представители государств, входящих в Североатлантический альянс.
Ранее News.ru сообщал, что администрация Штатов готова потратить $500 млн на смену власти в Венесуэле. Помпео назвал возможные события в Боливарианской Республике «демократической трансформацией».
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