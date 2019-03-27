Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии прежде, чем давать России советы по Венесуэле.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит все средства, чтобы заставить Россию уйти из Боливарианской Республики.
"Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии", — сказала дипломат в среду в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По ее словам, вывести американские войска из САР можно очень быстро, но пока это не сделано.
"Поэтому прежде, чем распоряжаться законными интересами других стран, я бы посоветовала администрации США также свободно реализовать свои обещания, которые были даны международному сообществу", — сказала Захарова.
19 декабря 2018 года Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 60-100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.