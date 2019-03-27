Захарова призвала США выполнить обещания по Сирии прежде, чем давать советы по Венесуэле

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит все средства, чтобы заставить Россию уйти из Боливарианской Республики.

"Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии", — сказала дипломат в среду в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По ее словам, вывести американские войска из САР можно очень быстро, но пока это не сделано.

"Поэтому прежде, чем распоряжаться законными интересами других стран, я бы посоветовала администрации США также свободно реализовать свои обещания, которые были даны международному сообществу", — сказала Захарова.