Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал неприемлемым и непродуманным высказывание президента США Дональда Трампа о том, что американская сторона рассмотрит все возможные варианты действий для того, чтобы заставить Россию "уйти" из Венесуэлы.
"Это совершенно неприемлемое заявление, во-первых. Это заявление, которое, разумеется, чревато своей непрозрачностью, непродуманностью, непредсказуемостью, а тем самым и опасностью, во-вторых", — сказал Косачев в эфире телеканала "Россия-24".