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Косачев: слова Трампа о необходимости ухода России из Венесуэлы неприемлемы 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал неприемлемым и непродуманным высказывание президента США Дональда Трампа о том, что американская сторона рассмотрит все возможные варианты действий для того, чтобы заставить Россию "уйти" из Венесуэлы.
"Это совершенно неприемлемое заявление, во-первых. Это заявление, которое, разумеется, чревато своей непрозрачностью, непродуманностью, непредсказуемостью, а тем самым и опасностью, во-вторых", — сказал Косачев в эфире телеканала "Россия-24".
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Политика , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , Константин Косачев , Совет Федерации , Венесуэла
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