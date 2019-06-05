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В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России 

RT на русском + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе.
По словам Клинцевича, российская сторона неоднократно говорила, что не имеет никакого отношения к происходящему в Донбассе и что это чисто внутриукраинский конфликт.
«И все здравомыслящие люди это прекрасно понимают и знают», — сказал сенатор.
Как отметил Клинцевич, заявление Зеленского кажется особенно странным на фоне его предыдущей риторики о готовности к переговорам и о намерении Киева соблюдать минские договорённости.
Ранее Зеленский назначил бывшего украинского президента Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы действующего лидера добиться мира на юго-востоке Украины.
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Политика , Украина , Леонид Кучма , Франц Клинцевич , Олег Царев , Владимир Зеленский , Совет Федерации , Верховная Рада
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