В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России

По словам Клинцевича, российская сторона неоднократно говорила, что не имеет никакого отношения к происходящему в Донбассе и что это чисто внутриукраинский конфликт.

«И все здравомыслящие люди это прекрасно понимают и знают», — сказал сенатор.

Как отметил Клинцевич, заявление Зеленского кажется особенно странным на фоне его предыдущей риторики о готовности к переговорам и о намерении Киева соблюдать минские договорённости.