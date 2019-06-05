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Захарова составила «список требований» США к миру 

RT на русском + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга представила составленный ей «список требований» США к мировым государствам.
Она напомнила, что в постпредстве США при НАТО «поставили Турции ультиматум», отметив, что «турецкое правительство должно отказаться от закупки у России» систем С-400.
«И вот я составила этот список, кто ещё, что должен США для того, чтобы американская администрация была довольна. Мне кажется, эту работу нужно было сделать в Госдепартаменте», — сказала она.
В начале дипломат указала на европейские страны.
«Европа должна платить за членство НАТО, закупая у США вооружения, и не должна сотрудничать с Россией, по мнению США. Европа должна разорвать договорённости по «Северному потоку» и должна приобретать газ в США по завышенным ценами… Европа должна вечно содержать на своей территории американское ядерное оружие», — сказала Захарова, говоря о таком списке «требований».
В перечень также вошла Индия, которая «должна сокращать военно-техническое сотрудничество с Россией».
«Китай. Китай вообще должен. И теперь мы видим, что он должен с каждым днём всё больше. Китай должен держать на низком уровне тарифы на американские товары и при этом должен ввозить свои товары в США с завышенными пошлинами. При этом Китай не должен конкурировать с США в телекоммуникационной сфере. При этом Пекин должен дать полный доступ США в китайский высокотехнологический сектор», — продолжила она.
Захарова задалась вопросом, что должны Филиппины американской стороне.
«Они не должны приобретать российское вооружение и бороться с наркомафией… Мексика. Здесь вообще всё на грани абсурда. Мексика должна оплатить США строительство стены на мексикано-американской границе. Южная Корея. Она должна размещать на своей территории американские противоракетные установки и должна присоединиться к санкциям против высокотехнологической китайской компании», — добавила дипломат.
По её словам, Вашингтону также «должна Япония».
«Она должна забыть про Хиросиму и Нагасаки, а весь мир должен признать, что именно США выиграли Вторую мировую войну. Иран. Иран не должен развивать мирную атомную программу, впрочем требования КНДР, Сирии, Венесуэле, Ирану настолько велики, что их в принципе невозможно исполнить этим государствам, даже если бы они захотели», — указала Захарова.
Говоря о России, она отметила, что «боится даже начать перечислять».
Ранее Захарова заявила, что США пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий.
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Комментарии1
Политика , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , НАТО , США , Турция
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