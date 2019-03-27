За экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова готовы поручиться глава "Роснано" Анатолий Чубайс, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и зампред ВЭБа Наталья Тимакова.
"Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой", — сказал в Басманном суде Москвы адвокат Руслан Кожура.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах бывший министр похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Виновным себя Абызов не считает.