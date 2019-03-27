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Шутка Путина над охранником попала на видео 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин во время посещения «Олимпийского центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой» в «Парке Легенд» в Москве, подвинул охранника, который заслонил видеокамеру.
«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!», — сказал президент, отодвигая сотрудника службы безопасности, загородившего камеру во время встречи президента с участниками XXIX Всемирной зимней универсиады, которая проходила в Красноярске.
Напомним, по итогам Универсиады российская сборная стала лидером в общекомандном зачете, с чем спортсменов и поздравил президент.
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