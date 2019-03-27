«Подвинься — такой здоровый!»: Путин оттеснил охранника

В Сети появилась запись встречи президента РФ Владимира Путина со спортсменами, в ходе которой глава государства пошутил над своим охранником.

Президент специально приехал в «Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой», расположенный в «Парке Легенд» в Москве , чтобы встретиться с участниками XXIX Всемирной зимней универсиады, которая прошла в Красноярске.

«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!»: Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2019 г.

В какой-то момент секьюрити президента заслонил собой видеокамеру, работавшую на встрече. Первым отреагировал Путин.

«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!» — пошутил президент, оттесняя охранника.

Далее Путин продолжил поздравлять спортсменов с выдающимся результатом.

На прошедшей в Красноярске Универсиаде сборная России стала безоговорочным лидером по количеству завоёванных наград. В копилке национальной команды оказалось 41 золотая медаль, 39 серебряных и 32 бронзовых. Ближайшие преследователи — команда Южной Кореи — завоевали всего 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. В зачёте сборной Японии на одну золотую медаль меньше, чем у корейцев.