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«Подвинься — такой здоровый!»: Путин оттеснил охранника 

Рамблер + ещё 5 40 минут назад
Фото: ТАСС
В Сети появилась запись встречи президента РФ Владимира Путина со спортсменами, в ходе которой глава государства пошутил над своим охранником.
Президент специально приехал в «Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой», расположенный в «Парке Легенд» в Москве, чтобы встретиться с участниками XXIX Всемирной зимней универсиады, которая прошла в Красноярске.
В какой-то момент секьюрити президента заслонил собой видеокамеру, работавшую на встрече. Первым отреагировал Путин.
«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!» — пошутил президент, оттесняя охранника.
Далее Путин продолжил поздравлять спортсменов с выдающимся результатом.
На прошедшей в Красноярске Универсиаде сборная России стала безоговорочным лидером по количеству завоёванных наград. В копилке национальной команды оказалось 41 золотая медаль, 39 серебряных и 32 бронзовых. Ближайшие преследователи — команда Южной Кореи — завоевали всего 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. В зачёте сборной Японии на одну золотую медаль меньше, чем у корейцев.
Комментарии132
Политика , Владимир Путин , Москва
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