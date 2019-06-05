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Путин рассказал подробности переговоров с Си Цзиньпином 

РИА Новости + ещё 9 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались вопросы российско-китайского стратегического партнерства, а также международная проблематика, причем стороны убедились, что их позиции по ключевым мировым проблемам во многом совпадают.
"Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают", — сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Президент РФ добавил, что переговоры глав двух государств в узком составе были "откровенные, насыщенные". По его словам, участники переговоров также "обсудили наиболее важные и требующие решения вопросы российско-китайского стратегического партнерства" и констатировали, что оно "вышло на очень высокий, можно без преувеличения сказать, беспрецедентно высокий уровень"
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Комментарии
Политика , Азия , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Китай
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