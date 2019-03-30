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Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет 

ТАСС + ещё 38 9 часов назад
Фото: ТАСС
Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Как сообщается в информации, распространенной в субботу этой организацией, в районе космодрома открывается специальная галерея, откуда зрители смогут наблюдать за запусками.
"Из этой галереи посетители смогут увидеть запуски в режиме реального времени и невооруженным глазом. Также там установлены большие экраны, чтобы демонстрировать информацию об особенностях космических пусков и о спутниках", — отмечается в сообщении ведомства.
В настоящее время галерея, сооруженная на безопасном расстоянии от стартовых площадок в космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота у побережья юго-восточного штата Андхра-Прадеш, может принять 5 тыс. зрителей. В перспективе ее вместимость может быть увеличена до 10 тыс. человек.
Ранее наблюдать за стартами ракет на этом единственном действующем в Индии космодроме разрешалось только официальным лицам. Как рассказали телеканалу NDTV представители ISRO, они решили использовать опыт американского космического агентства NASA, которое давно позволяет зрителям наблюдать за космическими пусками с безопасного расстояния.
Официальное открытие галереи запланировано на 31 марта. Ожидается, что первые зрители смогут увидеть здесь старт ракеты уже 1 апреля, когда ISRO планирует вывести на орбиту новый спутник EMISAT с помощью ракеты-носителя PSLV-C45.
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Комментарии3
Политика , Азия , Армия , В мире , Войска , Наука и техника , Оружие , Технологии , Роскосмос , NASA , Индия
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