Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
"Фонд "Петербургская политика" представляет обзор "100 бывших губернаторов: карьерные траектории после отставки". На основе открытой информации в нем собраны сведения о развитии карьеры глав регионов. Из 100 последних увольнений 98 (кроме Валентины Матвиенко и Дмитрия Зеленина) потеряли свои должности после "рокировки" осени 2011 года и объявления о восстановлении прямых выборов глав регионов в декабре 2011 года", — говорится в сообщении фонда.
Среди 100 бывших губернаторов, чьи карьеры вошли в исследование, 20 стали членами СФ, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, например, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак стал заместителем председателя Совета Федерации и секретарем генерального совета "Единой России", возглавлявший Курскую область Александр Михайлов и Кабардино-Балкарию Арсен Каноков стали членами Совета Федерации.
Согласно исследованию, 14 экс-губернаторов перешли в государственный или частный бизнес, по 13 экс-губернаторов получили более высокие назначения или горизонтальные или более низкие посты во властных структурах: после поста губернатора Воронежской области Алексей Гордеев стал заместителем председателя правительства РФ, экс-глава Московской области Сергей Шойгу стал министром обороны, экс-губернатор Амурской области Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Десять экс-губернаторов сосредоточились на преподавательской или общественной работе, например, экс-глава Приморья Владимир Миклушевский, который сейчас занимает пост ректора Московского политехнического университета, бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев стал председателем правления Ассоциации юристов России.
Еще десять оказались объектами уголовного преследования, как, например, экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин, сообщается в обзоре. Ушли из жизни три экс-губернатора. Остальные бывшие главы регионов или находятся в режиме ожидания, или "пропали с радаров".