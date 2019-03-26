США оценят угрозу российского влияния в Венесуэле 

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, обязывающего Госдепартамент провести оценку якобы имеющейся угрозы российского влияния в Венесуэле. Также вашингтонская администрация должна будет дать «оценку угрозы» приобретения российской стороной активов занимающейся нефтепереработкой в США корпорации Citgo.
По мнению конгрессменов, Госдепартамент обязан «активизировать мониторинг ситуации» в Венесуэле. Исходя из полученных данных, внешнеполитическому ведомству США предстоит выработать стратегию по сдерживанию российского военного влияния, сообщает ТАСС.
В случае одобрения законопроекта Сенатом, он отправится на подпись президенту.
Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил госсекретаря США Майка Помпео воздержаться от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Предостережение прозвучало в телефонном разговоре представителей двух государств. Лавров, в частности, предостерёг Помпео от силового воздействия в стране, чем грозят США Венесуэле в последнее время.