В Крыму придумали, что сделать с полуостровом

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила принять федеральный закон, который бы закреплял понятие «географическая карта России» и присутствие на ней Крыма.
По словам сенатора, сегодня не редкость, когда на изображении карты России отсутствует не только полуостров, но и Курильские острова или Калининградская область.
Дело в том, что сегодня ни один закон не определяет, что такое карта России. Любое изображение страны с разными границами, в том числе на товарах широкого потребления и сувенирах не является нарушением закона, — пояснила Ковитиди.
При этом она отметила, что такая ситуация мешает отстаивать позицию о принадлежности Крыма России, сообщает РИА Новости.
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым вновь станет украинским после смены власти в России. Как писал News.ru, депутат Госдумы Руслан Бальбек пояснил, что слова Зеленского означают предложение украинцам подождать неопределённый срок и без каких-либо гарантий.