Европа устала быть вассалом США, заявил Патрушев

Ранее в марте Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы, создание общей пограничной полиции и европейского офиса по представлению убежища. Макрон отметил, что необходимы "строгие обязательства по осуществлению контроля, европейская солидарность, в которую вносит вклад каждая страна, под руководством Европейского совета безопасности".

В интервью газете "Известия" Патрушев напомнил, что в послевоенное время вся Западная Европа лежала в руинах, и ее будущее во многом зависело от Америки. "Сегодня же ситуация кардинально изменилась. США не просто не желают вкладываться в Европу, но и пытаются выкачать из нее все возможное. Угрожая торговыми войнами и санкциями, постепенно разоряют европейский бизнес во имя процветания американского", — сказал секретарь СБ РФ

"Не менее высокомерно ведут себя американцы и в политике, поучая европейских чиновников, как им обеспечивать национальные интересы. При этом вся Европа буквально опутана сетью идущих из-за океана финансовых потоков, которые питают различные организации и мозговые центры, обеспечивая реализацию установок Вашингтона на практике", — добавил Патрушев.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что европейцы устали от такой вассальной зависимости и хотят больше свободы в принятии решений", — резюмировал он.