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Европа устала быть вассалом США, заявил Патрушев 

РИА Новости 1 час назад
Предложение президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть Шенгенскую систему говорит о том, что в Европе устали быть вассалом США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Ранее в марте Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы, создание общей пограничной полиции и европейского офиса по представлению убежища. Макрон отметил, что необходимы "строгие обязательства по осуществлению контроля, европейская солидарность, в которую вносит вклад каждая страна, под руководством Европейского совета безопасности".
В интервью газете "Известия" Патрушев напомнил, что в послевоенное время вся Западная Европа лежала в руинах, и ее будущее во многом зависело от Америки. "Сегодня же ситуация кардинально изменилась. США не просто не желают вкладываться в Европу, но и пытаются выкачать из нее все возможное. Угрожая торговыми войнами и санкциями, постепенно разоряют европейский бизнес во имя процветания американского", — сказал секретарь СБ РФ.
"Не менее высокомерно ведут себя американцы и в политике, поучая европейских чиновников, как им обеспечивать национальные интересы. При этом вся Европа буквально опутана сетью идущих из-за океана финансовых потоков, которые питают различные организации и мозговые центры, обеспечивая реализацию установок Вашингтона на практике", — добавил Патрушев.
"Поэтому нет ничего удивительного в том, что европейцы устали от такой вассальной зависимости и хотят больше свободы в принятии решений", — резюмировал он.
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Политика , Видео , В мире , Николай Патрушев , Сбербанк России , Европейский совет , Совет безопасности РФ , газета "Известия" , США , Франция
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