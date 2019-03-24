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Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".
Патрушев рассказал о единственной возможности Порошенко сохранить власть
При этом секретарь российского Совбеза подчеркнул, что пока Порошенко остается у власти, ждать нормализации отношений России и Украины не стоит.
По мнению Патрушева, переизбрание действующего главы государства отвечает интересам Соединенных Штатов, поскольку тот "выполняет все указания заокеанских кураторов".
Ранее сообщалось, что партия кандидата в президенты Юрия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко.
Выборы президента состоятся на Украине 31 марта 2019 года.
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